20. April 2019, 22:52 Uhr Portugiesischer Mittelfeldspieler Fünf Minuten für Sanches

Vor knapp drei Jahren war er als großes Talent gekommen - konnte sich aber nie in die erste Elf des FC Bayern spielen. Nun will der Portugiese Renato Sanches allem Anschein nach weg.

Von Christopher Gerards, München

Theoretisch hätte der Samstagnachmittag für Renato Sanches noch unbefriedigender ausfallen können. Als er in der 87. Minute für Serge Gnabry eingewechselt wurde, als dritter und letzter Bayern-Profi, da saßen ja noch weitere Kollegen auf der Bank: der Ersatztorwart Ron-Thorben Hoffmann, der Rechtsverteidiger Rafinha, der Außenangreifer Alphonso Davies und der genesene Corentin Tolisso. Ins Spiel aber kam in dieser 87. Minute Sanches, was der Mittelfeldspieler jedoch für keine adäquate Einsatzzeit hielt: "Fünf Minuten sind nicht genug", sagte er nach dem 1:0 der Münchner gegen Werder Bremen, offenbar unter Einbeziehung der Nachspielzeit.

Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt schon mehrfach seine Unzufriedenheit geäußert. Einmal im Gespräch mit dem Kicker im März. Kürzlich dann nach dem Pokal-Erfolg Anfang April gegen Heidenheim, als er laut Berichten sagte, der Trainer erkläre ihm nicht, "warum ich nicht spiele". Nun deutete er noch etwas detaillierter an, wie seine Zukunft aussieht; beziehungsweise, dass er nächste Saison wohl eher nicht in München spielt. Ein Reporter hatte ihn nach dem Spiel auf eine mögliche Leihe angesprochen. Er sei jung und wolle Fußball spielen, antwortete der 21 Jahre alte Sanches, gab seine Fünf-Minuten-sind-nicht-genug-Einschätzung und fügte später an: "Ob eine Leihe oder ein Verkauf besser ist, weiß ich nicht. Das werde ich sehen."

Beim Premier-League-Club Swansea verpasste er fast die ganze Rückrunde

2016 war Sanches als Europameister von Benfica Lissabon für geschätzte 35 Millionen Euro nach München gewechselt, als ein großes Talent fürs Mittelfeld. In seiner ersten Saison unter Carlo Ancelotti schaffte er es allerdings nur zu 17 Liga-Einsätzen, ein Jahr später verließ er die Münchner Richtung Swansea in die Premier League, wo er aber wegen einer Oberschenkelverletzung fast die gesamte Rückrunde verpasste. Als er nach München zurückkehrte, traf er auf einen neuen Trainer: Niko Kovac. Unter ihm gelang ihm gleich im ersten Champions-League-Spiel ein Treffer gegen Ex-Klub Benfica. Auch danach durfte er noch vereinzelt von Beginn an ran, doch zum Stammspieler schaffte er es auch diesmal nicht. In der Rückrunde nun kommt Sanches auf 63 Minuten Spielzeit (ohne die Nachspielzeit), in allen Wettbewerben zusammen.

Sanches spielt auf einer Position, auf der sie beim FC Bayern hinreichend Qualität besitzen. Im Mittelfeldzentrum finden sich Javi Martínez, Thiago, James und Leon Goretzka zurecht, auch Thomas Müller kickt nun wieder oft im Zentrum und nimmt damit einen von drei Plätzen ein. Am Samstag gab Sanches noch zu Protokoll, dass er hart trainiere und im Training immer sein Bestes gebe. Dass nun auch der Langzeitverletzte Tolisso zurückkehrt, erschwere seine Lage aber nicht, sagte Sanches auf eine diesbezügliche Nachfrage. Er sei gut, warte aber auf mehr Chancen. Derzeit sei es schwer, aber die Zukunft könne gut werden. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2021. Aber dass seine Zukunft beim FC Bayern liegt, ist zunehmend unwahrscheinlich.