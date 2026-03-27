An diesem Wochenende beginnt für Portugals Fußball-Nationalmannschaft die entscheidende Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Sie trägt Züge einer Generalprobe: In der Nacht zum Sonntag spielt Portugal in der Höhenluft von Mexiko-Stadt, in der Nacht zum Mittwoch in der überdachten Arena von Atlanta – gegen zwei Co-Gastgeber der WM, Mexiko und die USA. Dazwischen sind – wie auch im Sommer während des Turniers – lange Reisedistanzen zu bewältigen.
Portugal-Coach Martínez im Gespräch„Ronaldo ist nun mal ein Fahrstuhl-Gesprächsthema“
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Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez erklärt, welchen Fehler die Öffentlichkeit bei der Bewertung seines 41-jährigen Kapitäns begeht, warum er nicht in Zielen denkt – und weshalb er Kontakt mit Spielern abseits der Länderspielphase vermeidet.
Interview von Javier Cáceres
Vincent Kompany beim FC Bayern:Worte, die um die Fußballwelt gehen
Auch Vincent Kompanys Anti-Rassismus-Plädoyer zeigt, welcher Glücksgriff dem FC Bayern bei der Trainerwahl gelungen ist. Und sein nächster Meistertitel wird immer wahrscheinlicher.
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