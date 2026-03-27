Portugal-Coach Martínez im Gespräch„Ronaldo ist nun mal ein Fahrstuhl-Gesprächsthema“

An diesem Wochenende beginnt für Portugals Fußball-Nationalmannschaft die entscheidende Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Sie trägt Züge einer Generalprobe: In der Nacht zum Sonntag spielt Portugal in der Höhenluft von Mexiko-Stadt, in der Nacht zum Mittwoch in der überdachten Arena von Atlanta – gegen zwei Co-Gastgeber der WM, Mexiko und die USA. Dazwischen sind – wie auch im Sommer während des Turniers – lange Reisedistanzen zu bewältigen.