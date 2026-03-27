Zum Hauptinhalt springen

Portugal-Coach Martínez im Gespräch„Ronaldo ist nun mal ein Fahrstuhl-Gesprächsthema“

Lesezeit: 11 Min.

Cristiano Ronaldo debütierte 2003 für Portugals Nationalteam. Einige der Spieler im Kader von Nationaltrainer Roberto Martínez (rechts) waren da noch gar nicht geboren.
Cristiano Ronaldo debütierte 2003 für Portugals Nationalteam. Einige der Spieler im Kader von Nationaltrainer Roberto Martínez (rechts) waren da noch gar nicht geboren. John MacDougall/AFP

Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez erklärt, welchen Fehler die Öffentlichkeit bei der Bewertung seines 41-jährigen Kapitäns begeht, warum er nicht in Zielen denkt – und weshalb er Kontakt mit Spielern abseits der Länderspielphase vermeidet.

Interview von Javier Cáceres

An diesem Wochenende beginnt für Portugals Fußball-Nationalmannschaft die entscheidende Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Sie trägt Züge einer Generalprobe: In der Nacht zum Sonntag spielt Portugal in der Höhenluft von Mexiko-Stadt, in der Nacht zum Mittwoch in der überdachten Arena von Atlanta – gegen zwei Co-Gastgeber der WM, Mexiko und die USA. Dazwischen sind – wie auch im Sommer während des Turniers – lange Reisedistanzen zu bewältigen.

Zur SZ-Startseite

Vincent Kompany beim FC Bayern
:Worte, die um die Fußballwelt gehen

Auch Vincent Kompanys Anti-Rassismus-Plädoyer zeigt, welcher Glücksgriff dem FC Bayern bei der Trainerwahl gelungen ist. Und sein nächster Meistertitel wird immer wahrscheinlicher.

SZ PlusVon Sebastian Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite