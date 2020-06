Ein Angriff Unbekannter auf den Mannschaftsbus von Benfica Lissabon ist für den fünfmaligen deutschen Nationalspieler Julian Weigl glimpflich ausgegangen. Nachdem die Scheibe des Busses nach Steinwürfen zerborsten war, musste er sich zwar in der Nacht zum Freitag zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus in Lissabon begeben, gab aber am Tag danach Entwarnung. "Ich bin okay, wir hatten wirklich Glück", schrieb Weigl in den sozialen Netzwerken. Mitspieler Richairo Zivkovic trug auf einem von Weigl verbreiteten Foto ein Pflaster über dem Auge.

Der Angriff auf den Bus ereignete sich kurz nach 22.30 Uhr auf dem Rückweg der Mannschaft vom ersten Spiel Benficas nach der Corona-Pause am Donnerstag im Estádio da Luz zu Lissabon. Durch das 0:0 gegen CD Tondela, bei dem Weigl in der 59. Minute ausgewechselt wurde, hatte Benfica zwar den ersten Platz in der Tabelle übernommen, aber versäumt, aus dem 1:2-Ausrutscher des bisherigen Tabellenführers FC Porto beim FC Famalicão richtig Kapital zu schlagen.

Die Attacke sei in der Nähe der Sportstadt Benficas in Seixal erfolgt, in einer Siedlung namens Bairro de Jamaica, die als Benfica-Hochburg gilt. Die Polizei schließt daher nicht aus, dass es sich bei den Angreifern um verärgerte Benfica-Anhänger gehandelt hat. "Ich weiß, dass echte Benfica-Fans so nicht sind", schrieb Weigl.

Ein Benfica-Sprecher erklärte am Freitag, Weigl habe "einen großen Schrecken" erlitten. Man sei selbst in großer Sorge gewesen, weil man sofort daran denken musste, dass Weigl beim Sprengstoff-Attentat auf die Mannschaft von Borussia Dortmund im April 2017 ebenfalls im Teambus gesessen hatte. Weigl war im vergangenen Januar von Dortmund nach Lissabon gewechselt.