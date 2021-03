Weil sein Siegtor in der Nachspielzeit keine Anerkennung findet, muss sich Portugal mit einem 2:2 in Serbien begnügen. Der Schiedsrichter bittet sofort um Vergebung.

Von Javier Cáceres

Man brauchte keine Brenngläser, um zu erkennen, dass Cristiano Ronaldo empört war. Oder besser: wie empört er war. Außerordentlich empört. Wild ruderte "CR7" mit den Armen, als er den Rasen des berühmten Marakana von Belgrad verließ, dann riss er sich die Kapitänsbinde vom linken Arm und warf sie auf den Boden; und auf den Lippen trug er ein klar entzifferbares "Chau!!! Chau!!!" Was wohl so viel heißen sollte wie: Das hat hier alles keinen Sinn, viel Spaß noch.

Der Grund: Ronaldo war noch immer angefüllt von einer fürwahr skandalös anmutenden Szene aus den letzten Sekunden der Nachspielzeit - und fühlte sich am Ende des WM-Qualifikationsspiels in Serbien aus nachvollziehbaren Gründen betrogen. "Roubo!", "Raub!", sollte am Sonntag auch die Zeitung Record titeln, was es schon traf. Denn dass es beim Endstand von 2:2 blieb, hatte auch damit zu tun, dass das niederländische Schiedsrichterteam ein offenkundig legales Tor Ronaldos aus der Nachspielzeit nicht anerkannte.

Wie das sein kann im 21. Jahrhundert? Gute Frage.

Die Szene an sich ist schnell erzählt: Serbiens Torwart Marko Dmitrovic unterlief eine Flanke von links, Ronaldo schoss mit rechts aus spitzem Winkel aufs Tor, und Stefan Mitrovic erwischte den Ball erst, als er die Linie überschritten hatte. So deutlich, dass die Zuschauer unterm Dach des legendären Belgrader Stadions dies mit bloßem Auge hätten erkennen können, wenn sie denn dabei hätten sein dürfen. Das Schiedsrichterteam stand ungünstig genug, so dass sie die Szene nicht deutlich genug sahen, um das Tor zu ratifizieren. Torlinientechnologie? Fehlanzeige. Videoschiedsrichter? Ebenso. Als die Partie beendet war und Ronaldo auch noch Gelb gesehen hatte, weil er im Stile einer unkoordiniert rotierenden Windmühle beim Linienrichter vorstellig geworden war, kursierten freilich Handyaufnahmen. Was wiederum Schiedsrichter Danny Makkelie im Boden vor Scham versinken ließ.

"Er hat mich zu sich gerufen und mich um Vergebung gebeten. Nur löst das jetzt auch nichts", sagte Portugals Trainer Fernando Santos nach seinem 1000 Pflichtspiel als Trainer: "Entschuldigen Sie, habe ich ihm gesagt, aber der Ball war einen halben Meter im Tor, und der Gegenspieler ist vom Linienrichter aus gesehen auf der anderen Seite des Balles - da war kein (Sicht-)Hindernis. Das war so klar!" Dann wurde Santos grundsätzlich. "Es darf nicht angehen, dass es in einem WM-Qualifikationsspiel weder Videoschiedsrichter noch Torlinientechnologie gibt", wetterte er. Und Ronaldo? Tippte ungefähr zur gleichen Zeit ein paar Sätze in sein Handy - nicht dass jemand denke, er wäre des Kapitänsamts überdrüssig, weil er doch vor Wut die Armbinde weggeworfen hatte.

"Eine ganze Nation wird benachteiligt", tippt der frustrierte Ronaldo in sein Handy

"Kapitän der Auswahl Portugals zu sein macht mich stolz und ist eines der größten Privilegien meines Lebens", unterstrich der frustrierte Stürmer Ronaldo von Juventus Turin. "Ich habe immer alles für mein Land gegeben und werde das immer tun, das wird sich nie ändern. Aber es gibt Momente, mit denen man nur schwer umgehen kann - vor allem wenn man das Gefühl hat, dass eine ganze Nation benachteiligt wird." Den Blick richtete Ronaldo auf das dritte Spiel der Gruppe A, da müsse man nach dem dürren 1:0-Sieg gegen Aserbeidschan vom Mittwoch und dem Remis von Belgrad vom Samstag alles geben. Die Luxemburger wiederum sorgten am Samstag für erhebliches Aufsehen. Sie siegten in Irland mit 1:0.

Zu den Wahrheiten von Belgrad gehörte freilich auch, dass der zweite deutsche Europameisterschafts-Gegner (19.6./München) reichlich fahrlässig einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielte. Zur Halbzeit führte der Europameister von 2016 mit 2:0, durch einen Kopfballdoppelpack von Liverpool-Stürmers Diogo Jota (11./36.). Nach der Pause zogen die Serben aber nicht nur aber "DJ" den Stecker, sondern den Portugiesen insgesamt, "dabei hatte ich noch gewarnt", sagte Trainer Santos. Aleksandar Mitrovic verkürzte (46.), Frankfurts Filip Kostic vollendete einen Konter, bei dem die Portugiesen erstaunlich schlecht positioniert waren (60.).

Dann aber kam die turbulente Nachspielzeit - mit einer berechtigten roten Karte für Nikola Milenkovic (90.+2), und dem nicht gegebenen Tor, das Ronaldo doppelt schmerzte. Denn er ist nun seit dem 7:0 gegen Andorra (11. November 2020) oder auch seit vier Länderspielen ohne Treffer. Und damit weiterhin sieben Tore von den 109 Treffern entfernt, die der ehemalige Bundesligaprofi Ali Daei für den Iran erzielte - und die immer noch als Länderspiel-Weltrekord gelten.