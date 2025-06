Von Javier Cáceres

Am Montagabend war’s für Vítor Machado Ferreira, verniedlichend Vitinha genannt, mit den Feierlichkeiten schon wieder vorbei. Punkt 18 Uhr Ortszeit stand er auf dem Trainingsplatz der „Fußballstadt“ des portugiesischen Verbandes in Oeiras, einem kleinen Ort vor den Toren Lissabons. Zusammen mit Nuno Mendes, João Neves und Gonçalo Ramos, die wie er am Samstag das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand mit 5:0 gewonnen hatten, machte er am Spielfeldrand Dehnübungen, die so leicht waren, dass er sie auch acht Kilometer weiter hätte machen können – im „Parque dos Poetas“, wo die Portugiesen den bedeutendsten Lyrikern ihres Landes Monumente errichtet haben. Vitinha hätte im Dichter-Park schon mal Ausschau nach einem geeigneten Platz für ein Denkmal in eigener Sache halten können. Denn wenn er so weiterspielt wie gegen Inter – zum Beispiel am Mittwoch gegen Deutschland in der Nations League (21 Uhr, live im ZDF) –, hätte er einen Platz im Dichterwald verdient, irgendwo zwischen Pessoa, Camões oder Dyonisius.