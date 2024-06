Die georgischen EM-Debütanten haben durchaus schon Grund zum Feiern gehabt bei diesem Turnier. Im ersten Spiel gegen die Türkei (1:3) haben sie dank Georges Mikautadze ihr erstes EM-Tor bejubelt, im zweiten gegen Tschechien (1:1) ihren ersten EM-Punkt, auch wenn nach einer Großchance in der Nachspielzeit sogar mehr möglich gewesen wäre. Und nun, im finalen Gruppenspiel gegen Portugal, da hofft die Mannschaft von Trainer Willy Sagnol auf die große Sensation – ihren ersten EM-Sieg und damit auch die Qualifikation fürs Achtelfinale.

Doch parallel dazu hat ihr prominentester Akteur fürs wohl wichtigste Match der Verbandsgeschichte noch einen anderen Wunsch, der sich wohl etwas leichter erfüllen lässt. „Ich hoffe, dass ich hinterher das Trikot von Ronaldo bekommen kann“, sagte Offensivspieler Chwischa Kwaratschelia, der üblicherweise nicht nur in den Diensten des Nationalteams, sondern unter der Saison auch bei der SSC Neapel selbst ein gefürchteter Wirbelwind ist. Sogar mit Napolis Größtem, Diego Maradona, vergleichen ihn die Tifosi dort, indem sie ihn in einer Mischung aus Bewunderung und Unaussprechlichkeit des Nachnamens als „Kwaradona“ bejubeln.

Aber der Name Ronaldo scheint selbst bei einem wie ihm Eindruck zu machen. „Ich bin ein wenig nervös. Ich habe immer davon geträumt, gegen Cristiano Ronaldo zu spielen“, sagte Kwaratschelia – und sprach damit durchaus stellvertretend für seine Teamkollegen. Nur so weit wie der Sohn des Trainers dürften die Georgier in ihrer Ronaldo-Vorfreude wohl nicht gehen. Denn der sei, berichtete Papa Willy, „der größte Ronaldo-Fan der Welt“.