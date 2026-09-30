Zum Hauptinhalt springen

Cristiano RonaldoRonaldo reist aus dem Camp der Nationalmannschaft ab

Lesezeit: 1 Min.

Sagt da einer Goodybe? Cristiano Ronaldo hat das Quartier seiner Portugiesen verlassen.
Sagt da einer Goodybe? Cristiano Ronaldo hat das Quartier seiner Portugiesen verlassen.
Rebecca Blackwell/AP/dpa

Endet so unrühmlich die Karriere von Cristiano Ronaldo für Portugal? Einen Tag vor dem Spiel gegen Dänemark erfährt er, dass er wieder nicht in der Startelf steht – und verlässt das Team.

SZ bei Google bevorzugen

Cristiano Ronaldo hat das Trainingscamp der portugiesischen Nationalmannschaft verlassen. „Zu gegebener Zeit werde ich allen Portugiesen die Wahrheit erzählen über die Gründe, die mich dazu motiviert haben, die Nationalmannschaft zu verlassen, für die ich mich immer aufgeopfert habe“, schrieb Ronaldo am Abend auf seinem Instagram-Kanal. „Jetzt ist es an der Zeit, Portugal und allen meinen Mitspielern viel Glück zu wünschen, ohne Ausnahme.“

Angaben dazu, ob die Abreise gleichbedeutend mit einem Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist, machte Ronaldo zunächst keine. Kurz vor der Abreise des Angreifers hatte Trainer Jorge Jesus auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass Ronaldo in der Nations League gegen Dänemark am Donnerstag nicht in der Startelf stehen werde. Schon gegen Norwegen saß der 41-Jährige auf der Bank und wurde gar nicht eingewechselt.

Portugals Nationalteam
:Der schmollende Ronaldo

Ein komplettes Spiel auf der Bank – das ist Cristiano Ronaldo selten passiert. Und so wird nach Portugals Sieg gegen Norwegen debattiert, wie der Senior seinem Nationalteam überhaupt noch helfen kann.

Von Jonas Beckenkamp

Jesus hatte auf der Pressekonferenz noch betont, dass es keine Probleme gebe zwischen ihm und dem größten Star der portugiesischen Mannschaft. „Es wirkt, als habe es ein Problem gegeben zwischen uns, aber es gab kein Problem“, sagte er. „Ich bin derjenige, der die Entscheidungen trifft, und das weiß jeder.“

Außerdem sagte Jesus, Ronaldo habe sich nicht geweigert zu trainieren. Der Routinier habe vielmehr seine Kooperation signalisiert: „Cristiano hat mir gesagt: Wenn du willst, dass ich spiele, spiele ich. Wenn du willst, dass ich auf der Bank sitze, mache ich das. Wenn du mich auf der Tribüne willst, mache ich das.“ Nicht lange nach dieser Aussage berichteten spanische und portugiesische Medien von der Abreise Ronaldos, der in seinem Privatjet nach Madrid flog.

Zum Auftakt in die Nations League hatte Jesus Ronaldo gegen Wales in die Startelf gestellt. Beim 1:0 blieb Ronaldo ohne Tor. Das 2:1 gegen Norwegen erlebte er dann komplett von der Bank aus. Jesus hatte die Nationalmannschaft nach der WM übernommen. Mit Ronaldo hatte er zuvor bereits in Saudi-Arabien zusammengearbeitet.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Social Media im Fußball
:Stadionvlogger unerwünscht. Oder?

Stadionvlogger verdienen ihr Geld in Bundesliga-Arenen. In vielen Fällen ist das verboten – Profiteure gibt es jedoch zuhauf. Und die Liga steht vor einem Dilemma.

SZ PlusVon Conrad Fröhlich

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite