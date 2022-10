Harald Stolka vom BSV München hat bei der Poolbillard-Europameisterschaft der Altersklassen im slowenischen Lasko den Titel im Wettbewerb 14/1 endlos gewonnen. Bei seiner ersten EM-Teilnahme siegte der 47-Jährige in einem rein deutschen Finale gegen Rainer Wirsbitzki vom 1. PBC Hürth-Berrenrath mit 75:52 Punkten. Neben Stolka stehen bei der EM für Ladies und Senioren, wie sie offiziell heißt, in Karin Michl (BV Fortuna Straubing), Sigrid Glatz und Dirk Schwedes (beide SC Dingolfing) drei weitere bayerische Starterinnen und Starter an den Tischen.