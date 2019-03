29. März 2019, 11:17 Uhr Hochrisikospiele im Fußball Keine Entscheidung im Streit um Polizeikosten

Die DFL und das Land Bremen streiten darüber, wer die Polizeikosten bei Hochrisikospielen trägt. Das Bundesverwaltungsgericht hat den Fall nun an das Oberverwaltungsgericht Bremen zurückgegeben.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat keine abschließende Entscheidung im Streit um die Beteiligung des Profi-Fußballs an Polizeikosten bei Risikospielen getroffen. Der Fall wurde von Richter Wolfgang Bier am Freitag an das Oberverwaltungsgericht Bremen zurückverwiesen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hatte gegen die Stadt Bremen wegen eines Gebührenbescheids in Höhe von 415 000 Euro geklagt.

