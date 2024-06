Die EM-Teilnahme des polnischen Stürmers Robert Lewandowski ist offenbar nicht in Gefahr. Der frühere Torjäger des FC Bayern München musste am Montag beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen die Türkei schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Polens Trainer Michal Probierz gab daraufhin jedoch eine vorsichtige Entwarnung: „Robert hat nur eine leichte Verletzung und wir hoffen, dass es keine Probleme gibt“, sagte er. Deutlich ernster als bei Lewandowski ist die Situation offenbar bei seinem Sturmpartner Karol Swiderski von Hellas Verona. Der 27-Jährige hat sich am Montag beim Torjubel den Knöchel verstaucht.