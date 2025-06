Man hätte einfach von einem Missverständnis sprechen können in dieser wahrlich kleingeistigen Geschichte, die sich gerade im polnischen Fußball abspielt. Nur hätte das nicht zu Robert Lewandowski gepasst. Er wählte den wenig stilvollen Weg einer Instagram-Story für den Bruch mit seinem Nationaltrainer Michal Probierz, der ihm in wohl recht harscher Manier die Kapitänsbinde entzogen hatte. Weshalb Lewandowski nun erst wieder für sein Land spielen will, wenn dieser Trainer nicht mehr im Amt ist. Wer genau wen und wie in den Machtkampf verwickelt hat und ob die anderen Spieler im Kader wirklich applaudierten, als Lewandowskis Absetzung verkündet wurde, darüber rätseln die polnischen Sportmedien noch. Das Ergebnis aber ist eindeutig: Es ist ein offener Bruch zwischen einer Nationalmannschaft und ihrem mit Abstand prominentesten Spieler.