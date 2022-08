Das Bundesliga-Comeback von Max Eberl rückt näher: Laut Medienberichten soll der frühere Sportchef von Borussia Mönchengladbach nach seiner Auszeit zum 1. Dezember 2022 der lange gesuchte neue Sportdirektor von RB Leipzig werden. Eine Bestätigung des Bundesligisten gab es am Dienstag zunächst nicht. Der Sender Sky berichtete, es gebe bereits eine Zusage von Eberl. Doch es sind noch offene Fragen zu klären - vor allem zwischen RB und Gladbach. Eberl, 48, würde in Leipzig einen längerfristigen Vertrag erhalten. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, zuvor selbst bei RB, sagte am Dienstag bei einem Pressetermin bereits: "Max ist ein cooler Typ, Leipzig ist ein cooler Klub. Das passt aus meiner Sicht gut zusammen."

Seit dem Abschied von Markus Krösche zu Eintracht Frankfurt vor gut einem Jahr ist der Sportdirektoren-Posten bei RB verwaist. Die Geschäfte führt Klubboss Oliver Mintzlaff, unterstützt von einer breit aufgestellten Sportlichen Leitung. Eberl hatte am 28. Januar bei einer hochemotionalen Pressekonferenz bekanntgegeben, dass er Gladbach aus gesundheitlichen Gründen nach 23 Jahren als Spieler und Funktionär verlasse: "Ich bin erschöpft und müde", hatte er gesagt - und eine längere Auszeit angekündigt.

Leipzigs Klubchef Mintzlaff hat mehrmals eine zeitnahe Entscheidung in der Sportdirektorfrage in Aussicht gestellt. Es komme jemand, "weil wir den auch brauchen. Zu RB Leipzig gehört ein starker sportlicher Mann, ein Aushängeschild", hatte der 47-Jährige zuletzt betont, eine Einigung mit Eberl aber nicht bestätigt.

Inzwischen laufen offenbar Verhandlungen der beiden Klubs. Da Eberl noch einen gültigen Vertrag bei der Borussia besitzt, steht im Falle eines Wechsels zu RB eine Ablöse im Millionenbereich im Raum. Laut einem Gladbach-Sprecher seien erste Gespräche mit RB "nicht zielführend" verlaufen.