Folgen des Pokalsiegs:Heidenheim im Europapokal, Stuttgart im Supercup

Beim DFB-Pokalsieg von Bayer Leverkusen durften am Samstagabend auch der 1. FC Heidenheim, die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart mitfeiern. Heidenheim tritt nun erstmals in der Vereinsgeschichte im Europapokal an. Der Aufsteiger, der die Bundesliga-Saison auf Platz acht beendete, nimmt an der Qualifikation zur Conference League teil, denn der Liga-Siebte Hoffenheim rückt jetzt sicher in die Europa League auf. Kaiserslautern wäre nur als DFB-Pokalsieger für die Europa League qualifiziert gewesen.