Interview von Christof Kneer

Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstagabend dem Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld im DFB-Pokalfinale begegnet, werden automatisch Erinnerungen an alte Zeiten wach. Es ist 28 Jahre her, seit der VfB letztmals die zweitwichtigste Trophäe im deutschen Vereinsfußball gewann - 1997, unter Führung des jungen Cheftrainers Jogi Löw und mit einem spektakulären Trio auf dem Rasen: Der Bulgare Krassimir Balakow, der Brasilianer Giovane Elber und der Schwabe Fredi Bobic bildeten das bis heute legendäre „Magische Dreieck“.