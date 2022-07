Erst ein Gegentor von der Mittellinie, dann das späte Comeback: Der SC Freiburg hat die Pokal-Prüfung beim 1. FC Kaiserslautern mit einem hart erkämpften 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung bestanden und zum elften Mal nacheinander die zweite Runde erreicht. 71 Tage nach dem verlorenen Finale gegen RB Leipzig gewannen die Breisgauer beim Zweitliga-Fünften allerdings nur mit Mühe. Vor 38 317 Zuschauern am Betzenberg erlösten Roland Sallai (82.) und Ritsu Doan (111.) die Mannschaft von Christian Streich.

Die in der Liga noch ungeschlagenen Pfälzer waren durch einen Geniestreich von Marlon Ritter (33.) aus 49,5 Metern in Führung gegangen. Freiburgs Maximilian Eggestein vertändelte an der Mittellinie den Ball, Ritter behielt die Übersicht und überwand den weit vor dem Tor stehenden Schlussmann Mark Flekken. "Es war heute ein richtiges Brett. Nach dem Tor aus 50 Metern flog hier fast die Decke weg", sagte SCF-Sportvorstand Jochen Saier bei Sky. In der ersten Hälfte hatte die Abwehr seines Teams unerwartet viel Mühe, erst nach der Pause drängte Freiburg mit mehr Einsatz auf den Ausgleich, traf aber auf gut organisierte Lauterer. Zugang Michael Gregoritsch (52.) zielte bei der bis dahin besten Chance knapp vorbei. In der hitzigen Schlussphase agierte Freiburg arg nervös, dann rettete Sallai das Team aus kurzer Distanz in die Verlängerung. Dort diktierte Freiburg das Geschehen und wurde durch ein Freistoßtor von Doan belohnt.