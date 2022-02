Von Sven Haist, London

Detailansicht öffnen Mainzer Familientreffen im Jahr 2017: Ex-Manager Christian Heidel zwischen Thomas Tuchel (links) und Jürgen Klopp. (Foto: Ulrich/Jan Huebner / Imago)

Sich als Fußballfan zwischen den Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel entscheiden zu müssen, entspricht in etwa der ewigen Frage, ob ein Mensch eher auf sein Gefühl oder seinen Verstand vertrauen soll. Die einen werden wohl Gefühl sagen, die anderen Verstand - oder andersrum. Aber die meisten dürften wohl die goldene Mitte aus beidem wählen. Insofern passt der Spielort für das große Tuchel-Klopp-Duell bestens: Das ehrwürdige Wembley-Stadion in London vereint als eine der wenigen wirklich historischen wie modernen Spielstätten auf der Welt zu ungefähr gleichen Teilen Emotionalität und Rationalität.

Diese spezielle Aura macht Wembley zu einem idealen neutralen Austragungsort für nationale und internationale Pokal-Endspiele - speziell für das aktuelle Finale im Football League Cup der höchsten vier Fußball-Spielklassen Englands, in dem am Sonntag (17.30 Uhr) der FC Liverpool und der FC Chelsea aufeinandertreffen - zwei Vereine, die von ihrem Wesen her kaum weiter auseinander liegen könnten.

Für beide Topklubs gilt nur der maximale Erfolg als gut genug. Doch auf dem Weg dorthin scheinen sie grundsätzlich abweichende Vorgehensweisen zu verfolgen. Liverpool versucht als alter Leidenschaftsklub, mit Sitz an der mythischen Anfield Road, sich über das Gemeinschaftserlebnis zu inszenieren - trotz der Durchkommerzialisierung, die auch vor den Reds nicht Halt gemacht hat, denn seit 2010 gehört der Verein mehrheitlich dem amerikanischen Börsenhändler John W. Henry, der die Anteile über seine Fenway Sports Group hält.

Kaum einer die beiden besser vergleichen als der Mainzer Manager Christian Heidel

Dagegen ist Chelsea, dessen Stadion an der Stamford Bridge an der Grenze zum hochtrabenden London-Stadtviertel Chelsea liegt, der Inbegriff eines Investoren-geführten Vereins. Die Blues machen mit ihrem russischen Oligarchen-Eigner Roman Abramowitsch wenig Hehl daraus, statt der Intuition lieber die Vernunft zu favorisieren. Mit ihrem Modell haben sich beide Vereine an der Spitze des Weltfußballs etabliert - weil beide den goldrichtigen Trainer zu ihren Ausrichtungen gefunden haben: Klopp, 54, beim FC Liverpool, Tuchel, 48, beim FC Chelsea.

Eine tiefgreifende Analyse kann Christian Heidel liefern, der die beiden Trainer so gut kennt wie kaum ein anderer. Heidel, 58, hat als Manager des FSV Mainz 05 beiden den Trainer-Einstieg in den Profifußball ermöglicht und zwölf Jahre neben Klopp (2001-2008) und Tuchel (2009-2014) am Spielfeldrand verbracht. Im Videogespräch sagt er gleich zu Beginn: "Da es nicht viele Wege zum Erfolg gibt, müssen Klopp und Tuchel mehr miteinander gemein haben, als sie unterscheidet - und das haben sie: eine überragende Fach- und Vermittlungskompetenz sowie eine hohe Authentizität."

Auch die Karriere der beiden lief über ähnliche Stationen. Nach Mainz folgte sowohl bei Klopp als auch später bei Tuchel ein Aufstieg über Borussia Dortmund ins Ausland. Für Klopp ging es im Oktober 2015 auf die Insel nach Liverpool, wohingegen Tuchel vor seinem im Januar 2021 begonnenen Engagement in Chelsea noch eine Zwischenstation bei dem vom katarischen Staatsfonds alimentierten Paris Saint-Germain eingelegt hatte. Beide, meint Heidel, hätten "intuitiv die zu ihrer Persönlichkeit passenden Klubs" gewählt.

Beim Angebot aus Liverpool, sagt Heidel, könne er sich gut vorstellen, dass Klopp "bestimmt mal kurz die Hand zur Faust geballt" habe, weil der Klub immer sein "ganz großer Favorit" gewesen sei: "Jürgen ist ein hochemotionaler Mensch, der Spektakel und Emotionen benötigt und genießt." Daher wäre er vermutlich kein Trainer "für einen Retortenverein", bei dem er die Unterstützung der Leute nicht in derselben Form empfinden würde. Schon früher sei er "gefühlt nach jedem Spiel" zu den Fans an den Stadionzaun gegangen. Wenn Klopp heute durch Mainz laufe, so Heidel, der mit ihm nach wie vor gut befreundet ist, würden nur noch die wenigsten Menschen "nach einem Foto" fragen, weil alle schon eines hätten: "Kloppo ist eben einer von ihnen, und das ist nicht gestellt."

Tuchel schien anfangs immer unter dem Vergleich mit Klopp zu leiden

Obwohl Klopp derzeit zu den bekanntesten Gesichtern im Fußball gehört, hat er sich ein beachtliches Maß an Bodenständigkeit bewahrt. Selbst die obligatorische Jubelfaust vor der Fankurve nach Siegen mit Liverpool scheint er mehr den Anhängern zuliebe zu zücken, als um sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Heidel sagt: "Klopp hat das Talent, mit seiner Aura eine ganze Region auf den Kopf zu stellen. Das hat er nicht nur in Deutschland bewiesen, sondern auch jetzt wieder in Liverpool." Sicherlich dürfte ihm im Sommer 2020 der Gewinn der ersten Meisterschaft für Liverpool nach 30 Jahren geholfen haben (sowie der Champions-League-Sieg ein Jahr zuvor). Aber vor allem, erklärt Heidel, besitze Klopp den schwer erlernbaren Dreiklang aus "Charisma, Überzeugung und Schlagfertigkeit".

Unter dem Vergleich mit Klopp hatte speziell Tuchel in seiner Anfangsphase als Profitrainer in Mainz und Dortmund zu leiden. Erst durch den Titel in der Königsklasse mit Chelsea 2021 wandelte sich in Deutschland der Blick auf ihn. Zuvor sei er "sehr oft verkannt" sowie als "unzugänglich und kompliziert" abgestempelt worden, sagt Heidel, weil er "die Massen" nicht so vereinnahme wie Klopp. Dabei trete Tuchel trotz vergleichbarer Emotionalität bloß "zurückhaltender" auf und setzte andere Prioritäten: "Thomas ist ein Tüftler, der Oberflächlichkeit verabscheut und sich den Kopf über die richtige Strategie zerbrechen kann. Ich erinnere mich an eine Busfahrt mit ihm, als er stundenlang auf ein Bild in einem Spiegel-Artikel starrte. Ich erkannte nur ein Strickmuster. Dabei war es eine Abbildung über das Team seines Kollegen Pep Guardiola, in dem alle Pässe eines Spiels eingezeichnet waren."

Aufgrund dieser positiven Besessenheit tauchten oftmals Gerüchte auf, dass Tuchel im Umgang mit seinen Spielern zu fordernd sei. Zuletzt kam es bei seinen Stationen in Dortmund und Paris zu Zerwürfnissen mit der Vereinsführung. Nach Unstimmigkeiten mit Sportdirektor Leonardo wurde Tuchel bei PSG, das er zu zwei Meisterschaften führte, sogar an Heiligabend entlassen. Und in London? Heidels Einschätzung: "Ich bin sicher, dass er diesmal lange bei Chelsea bleiben wird, weil er durch seine vorherigen Tätigkeiten gelernt hat, worauf es in der Teamführung ankommt. Wenn er in Mainz mal einen Spieler zur Schnecke macht, interessiert das niemanden. Aber in Paris einen Neymar anzugehen, schürt halt sofort weltweite Schlagzeilen."

Auch wenn sie es nie zugeben würden: Zwischen beiden besteht durchaus eine Rivalität

Mit ihrer erfolgreichen Arbeit sind Klopp und Tuchel in den vergangenen Jahren zu ausgezeichneten Botschaftern des deutschen Fußballs geworden. Der vorläufige Höhepunkt der im Ausland immer stärker nachgefragten DFB-Trainer ist nun das erste deutsche Trainerduell in einem englischen Pokalfinale. Auch wenn Klopp und Tuchel es wohl nicht zugeben würden, glaubt Heidel, dass zwischen ihnen "eine gesunde Rivalität" bestehe - und das Finale demnach ein besonderes Spiel für beide sei.

Wer der Favorit ist? Heidel erwartet ein Spiel "auf Augenhöhe, das von der Tagesform", aber auch "von Glück und Pech" entschieden werde: "Nach dem Chelsea-Spiel am Dienstag (2:0 gegen Lille in der Champions League) war ich überzeugt: 'Das wird schwer für Liverpool!' Als ich dann Liverpool einen Tag später (beim 6:0 im Liga-Nachholspiel gegen Leeds) gesehen habe, dachte ich: 'Oh, Chelsea muss sich warm anziehen!'" Er würde am liebsten auf ein Unentschieden tippen, aber das gehe ja in diesem Fall nicht.

Christian Heidel ergeht es bei der Beantwortung der Frage nach Klopp oder Tuchel also wie fast allen anderen auch: Das Gefühl sagt Jürgen Klopp, der Verstand meint Thomas Tuchel.