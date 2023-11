In der 96. Minute dürfen die Spieler von Drittligist FC Saarbrücken gepflegt ausrasten: Sie haben den FC Bayern besiegt.

Vom Treffer von Marcel Gaus, dem Schuss zum 2:1 gegen den großen FC Bayern, werden sie in Saarbrücken noch lange erzählen. Teile der Stadt hatten ohnehin an den Coup des Drittligisten geglaubt.

Von Martin Schneider, Saarbrücken

Fast jeder in Saarbrücken kennt die Geschichte von dem 6:1. Es war im Jahr 1977 und der damals schon sehr große FC Bayern kam mit Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller und dem jungen Karl-Heinz Rummenigge zu einem Bundesligaspiel in den Ludwigspark - und fuhr mit sechs Gegentoren wieder heim. Wer dabei war, hat an der Saar den Status eines Zeitzeugen und erzählt von Roland Stegmayers Fallrückziehertor zum 1:0 und wie Harry Ellbracht den Maiersepp kurzzeitig k. o. schoss.