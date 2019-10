Basketball, Pokal: Der Frust saß tief bei Maodo Lo, nach dem völlig überraschenden Aus des deutschen Basketball-Meisters Bayern München in der ersten Pokal-Runde gab es nichts zu beschönigen. "Diese Niederlage ist bitter, das ist peinlich und darf einer Mannschaft mit hohen Ambitionen wie uns nicht passieren", sagte der Nationalspieler nach dem 84:85 (40:53) gegen die Telekom Baskets Bonn. Die erste Niederlage auf nationaler Ebene in dieser Spielzeit traf die Münchner hart, wie schon im Vorjahr ist die erste Titelchance früh verspielt - damals scheiterten sie im Pokal-Viertelfinale an Alba Berlin. Nun bleiben noch die Meisterschaft und die EuroLeague, in der Königsklasse wollen die Bayern als erstes deutsches Team das Viertelfinale erreichen. Gegen Bonn ärgerten sich die Gastgeber vor allem über die schwache erste Halbzeit, kurz nach der Pause lagen sie schon mit 15 Punkten zurück. "Die erste Halbzeit war sehr, sehr schlecht, dazu hat Bonn sehr gut gespielt, dadurch wuchs ihr Selbstvertrauen", sagte FCB-Trainer Dejan Radonjic. Lo, mit 19 Punkten erfolgreichster Werfer der Bayern, fügte hinzu: "So eine Leistung zu bringen, vor allem in der ersten Halbzeit, das ist sehr enttäuschend." Umso größer war die Freude bei den Bonnern - auch, weil sie die schmerzliche 82:114-Heimniederlage gegen die Crailsheim Merlins in der Liga am vergangenen Samstag vergessen machen konnten. "Ich weiß nicht, ob ich schon einmal auf einer extremeren Achterbahnfahrt war als in den letzten 48 Stunden", sagte Baskets-Trainer Thomas Päch: "Wir sind stark geblieben, zusammengeblieben und haben eine gute Reaktion gezeigt. Damit hätte man, glaube ich, nicht rechnen können."

Radsport, Tour de France: Wie in diesem Jahr wird auch die Tour de France 2020 wieder eine Angelegenheit für die Kletterer um Titelverteidiger Egan Bernal und das deutsche Radsport-Ass Emanuel Buchmann. Insgesamt vier schwere Bergankünfte stehen auf dem Etappenplan der 107. Frankreich-Rundfahrt, wie Tour-Chef Christian Prudhomme bei der Streckenpräsentation am Dienstag in Paris bekanntgab. Gestartet wird die Tour am 27. Juni in der Küstenstadt Nizza im Südosten Frankreichs und endet nach 3470 Kilometern am 19. Juli auf der Pariser Prachtmeile Champs-Elysées. Die Entscheidung über den Gesamtsieg 2020 fällt wohl auf der vorletzten Etappe, die mit einem 36 Kilometer langen und zugleich einzigen Zeitfahren auf der La Planche des Belle Filles ebenfalls in der Höhe endet. Titelverteidiger Bernal aus der britischen Ineos-Mannschaft sicherte sich in diesem Jahr als erster Kolumbianer der Tour-Historie den Gesamtsieg. Deutschlands Kletter-Ass Buchmann beendete das Rennen auf dem vierten Platz.

Tennis, Bad Homburg: Angelique Kerber plant mit dem neuen Rasen-Turnier in Bad Homburg auch schon für die Zeit nach ihrer Karriere. Die 31-jährige Kielerin ist bereits bei der Premiere vom 20. bis 27. Juni 2020 in die Organisation eingebunden und soll nach dem Ende ihrer Laufbahn nach dpa-Informationen Turnierdirektorin werden. Zunächst ist die Wimbledonsiegerin von 2018 als Spielerin und Zugpferd der Veranstaltung eingeplant. "Ein Traum von mir wird wahr: Ein Rasenturnier in Deutschland mit Wimbledon-Flair für alle Tennisfans", sagte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Macher des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon sind Inhaber der Turnier-Lizenz und fungieren gemeinsam mit dem Kerber-Management um den Schweizer Markus Günthardt als Veranstalter. Unmittelbar vor der Premiere in Bad Homburg gibt es ein Comeback von Berlin als Ausrichter. Zwölf Jahre nach dem German-Open-Ende werden vom 13. bis 21. Juni 2020 die Grass Court Championships Berlin auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß ausgetragen.

Leichtathletik: Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo ist eine von elf Kandidatinnen bei der Wahl zur "Welt-Leichathletin des Jahres". Dies geht aus einer Mitteilung des Weltverbandes IAAF am Dienstag hervor. Die 25-Jährige von der LG Kurpfalz hatte bei der WM in Doha als Siegerin mit 7,30 Meter geglänzt und war die herausragende Sportlerin ihrer Disziplin in diesem Jahr. Bei den Männern steht kein Deutscher auf der Kandidatenliste, auch nicht Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul aus Mainz.

Fußball, WM 2022: Das Qualifikationsspiel zwischen Nordkorea und Südkorea für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ist am Dienstag mit einem 0:0 zu Ende gegangen. Das teilte der Weltverband FIFA mit. Das innerkoreanische Match fand nach Angaben des südkoreanischen Fußballverbandes im Kim-Il-Sung-Stadion in Pjöngjang offenbar vor leeren Rängen statt. Zu dem Spiel in Nordkorea durften keine südkoreanischen Fans und Journalisten einreisen. Auch gab es von der Begegnung keine Live-Bilder zu sehen. Nach jeweils zwei Siegen und einem Unentschieden in drei Spielen führen derzeit beide koreanische Mannschaften die Tabelle in der Gruppe H der Asien-Qualifikation vor Turkmenistan, dem Libanon und Sri Lanka an.