Von Johannes Aumüller, Pierrefitte-Nestalas

Super. Tadej Pogacar scheint dieses Wort zu lieben. Jeden Abend, so will es die Tradition bei der Tour de France, gibt der Träger des Gelben Trikots eine kurze Pressekonferenz. In Vor-Corona-Zeiten fand die in einem engen Räumchen statt. Inzwischen setzt sich der Klassement-Führende vor eine Kamera und können die Journalisten nur aus dem zugeschalteten Pressezentrum fragen. Und wenn Pogacar spricht, fällt das Wort "super" ziemlich oft.