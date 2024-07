Von Johannes Aumüller, Isola 2000/Gap

Um die Gratulation schriftlich anzufertigen, fehlte es Jonas Vingegaard an Feder und Papier, und wahrscheinlich sogar an Kraft. Aber der Däne fand auch so eine Möglichkeit, den Rivalen zu beglückwünschen – und die Radsportwelt wissen zu lassen, dass er die aktuelle Tour de France für entschieden hält. Als neun Kilometer vor dem Ende dieser monströsen Alpenetappe nach Isola 2000 Tadej Pogacar attackierte, da machte Vingegaard erst gar keine Anstalten, dem Mann im Gelben Trikot zu folgen. Er ließ den Slowenen aus der UAE-Equipe einfach fahren und klemmte sich stattdessen an das Hinterrad des Belgiers Remco Evenepoel, um zumindest seinen zweiten Gesamtrang abzusichern.