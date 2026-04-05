Immerhin ein Gegner macht Tadej Pogacar zu schaffen, und das ist der Bahnverkehr. Nach rund 70 von insgesamt 278 Kilometern dieser Flandern-Rundfahrt müssen die Radprofis Gleise queren, ein Zug rauscht heran, und klar erkennbar steht die Ampel bereits auf Rot. Doch das schert den vorderen Teil des Feldes um Pogacar nicht. Es düst einfach über den Übergang hinweg, um einer Ausreißergruppe hinterherzujagen, die Schranke senkt sich mitten ins Feld hinein – und dessen hinterer Teil muss mehr als eine Minute warten, darunter unter anderem Pogacars großer Rivale Mathieu van der Poel.
RadsportPogacar fährt bei Rot über die Gleise – und gewinnt
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278 Kilometer, fiese Kopfsteinpflaster, giftige Anstiege: Am Ende zerlegt Tadej Pogacar bei der Flandern-Rundfahrt doch wieder die Konkurrenz. In einer Rennsituation hat der Slowene allerdings Glück.
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