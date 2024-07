DAUER: 40 bis 60 Minuten

HÄUFIGKEIT: Je nach Spielplan und EM-Verbleib der Deutschen mehrmals die Woche

FÜR FANS VON: Hanseatischer Nüchternheit und lebenden Fußballlegenden

Das spanische Trainerteam sollte zur Vorbereitung auf das Viertelfinale neben Laufwegen und Taktik-Finessen der Deutschen auch diesen Podcast studieren: Einfach mal luppen. Darin spricht Toni Kroos mit seinem Bruder Felix über Fußball, so weit erwartbar, aber er macht das zur EM aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach. Wo bei jüngeren Spielern die DFB-Pressestelle oder Julian Nagelsmann den Mikrostecker ziehen würden, scheint man Kroos hier zu vertrauen (oder traut sich nicht, ihm das zu verbieten). Wer einen nicht von Pressekonferenz-Sprech weich gewaschenen Eindruck des Innenlebens der Nationalfelf bekommen möchte: Hier ist er. Wir erfahren etwa: Den Brüdern ist die Berichterstattung zu kritisch und Toni Kroos’ Nackenschmerzen sind besser, seit er sein persönliches Kissen aus Madrid einfliegen ließ. Zudem hat Kroos seine Lieblingszahnpasta nachgeordert, dieser Glauben an eine lange Turnierverweildauer muss den Spaniern Sorgen bereiten.

Außenristpass-Niveau

NAME: „Fußball MML“

DAUER: meist knapp über eine Stunde

HÄUFIGKEIT: Zur EM mehrmals die Woche

FÜR FANS VON: Pöhlerei und Stimmenimitation

Zum Lachen geht der deutsche Fußball in den Kölner Keller. Das Ballspiel wird hierzulande mit staatstragender Ernsthaftigkeit angegangen. Aber es gibt ja noch den Fußball-MML-Podcast, in dem Micky Beisenherz, Lucas Vogelsang und Maik Nöcker seit 2017 über Fußball reden und dabei tatsächlich ziemlich viel lachen. Humorgattung: Jungs-WG nach dem zweiten Bierchen, aber gekonnt. Lucas Vogelsang bekam 2010 den renommierten Henri-Nannen-Journalistenpreis in der leider abgeschafften Kategorie „Humor“ für seine anarchischen Fußball-Liveticker des Fußballmagazins 11 Freunde. Er kann aber auch fundierte Analysen. Micky Beisenherz ist für Wortwitze und Stimmenimitation zuständig, wenn er Uli Hoeneß, Rainer Calmund und Gerhard Schröder nachmacht, ist das auf Mats-Hummels-Außenristpass-Niveau. Der Dritte im Bunde, Maik Nöcker, moderiert nebenbei auch noch den täglichen Podcast Fußball MML Daily mit der Sportjournalistin Lena Cassel.

Detailansicht öffnen Micky Beisenherz, hier bei einem Benefiz-Fußballspiel, ist Gastgeber des Podcasts "Fußball MML". (Foto: APress/Imago)

Übellaunig, aber brillant

NAME: „Guardian Football Weekly“

DAUER: 45 bis 60 Minuten

HÄUFIGKEIT: Zur EM täglich

FÜR FANS VON: Britischem Humor und britischen Fußballtragödien

Niemand wünscht der englischen Nationalmannschaft so von ganzem Herzen alles Schlechte wie Barry Glendening, Ire und Stammgast des Podcasts sowie Mitarbeiter des Guardian. Glendenings Übellaunigkeit ist schon in der normalen Premier- und Champions-League-Zeit sehr lustig, aber zu EM oder WM legt er noch mal ein Schippchen drauf. Dabei geht der feine britische Humor nicht verloren, zu dem auch andere Podcast-Stammgäste wie Nicky Bandini, Faye Carruthers und Archie Rhind-Tutt (Experte für deutschen Fußball) beitragen. Moderator Max Rushden beschrieb die Podcast-Themen treffend mal so: „Das Spektrum reicht von einer gründlichen Analyse der Geschehnisse auf dem Spielfeld im Vereinigten Königreich und in Europa bis hin zu Kommentaren über ernste Themen abseits des Spielfelds, wobei auch völliger Blödsinn dabei ist.“

Besser als Gemischtes Hack

NAME: „Copa TS“

DAUER: meist 60 Minuten

HÄUFIGKEIT: Zur EM etwa zwei Mal die Woche

FÜR FANS VON: Tommi Schmitt, Christoph Kramer und Fußballfeuilleton

Tommi Schmitt hat mit Gemischtes Hack schon den erfolgreichsten deutschen Podcast der vergangenen Jahre. Aber da seine Medienkarriere in der Pressestelle von Borussia Mönchengladbach begann und das Attribut fußballverrückt bei ihm wirklich mal stimmt, gibt es nun noch einen zweiten Podcast. Unpopuläre Meinung: Copa TS ist der bessere Podcast. Weil Schmitt seinen Gemischtes-Hack-Humor kombiniert mit sehr ehrlicher Neugier an seinen Gesprächspartnern und mit einer fühlbar echten Liebe zum Spiel. Zudem hat er bei seinem Co-Moderatoren wie Christoph Kramer, Ex-Profifußballerin Dr. Turid Knaak oder Sportjournalistin Jana Wosnitza ein ebenso gutes Händchen wie bei seinen Podcast-Gästen, zu denen auch mal bekannte DJs gehören und aktive Profispieler – also die, die den Mund aufkriegen.

Detailansicht öffnen Tommi Schmitt ist Gastgeber des Podcasts Copa TS. (Foto: Joachim Gern/dpa)

Was wäre, wenn?

NAME: „Calcio Berlin“

DAUER: meist 60 Minuten

HÄUFIGKEIT: zweimal die Woche

FÜR FANS VON: Absurden Fragen und unnützem Wissen

Was war das beste EM-Tor aller Zeiten? Welche Spieler erleben bei dieser Europameisterschaft ihren Durchbruch? Was war die beste Fan-Choreographie der deutschen Fußballgeschichte? Und wenn die ganze Nationalmannschaft plötzlich in Quarantäne müsste, welche 28 Ersatzspieler könnten wir bei der EM antreten lassen? Im Podcast Calcio Berlin beantworten Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn Fragen ihrer Zuhörer. Drängende Fragen, aktuelle Fragen und zum Glück auch absurde Fragen – etwa, welche elf Ü35-Spieler deutscher Meister werden könnten oder was die gelungenste Rache der Fußballgeschichte war. Guter Gesprächsstoff für das nächste dröge EM-Spiel (Gruß an England).