8. Juli 2019, 17:03 Uhr SZ-Podcast "Und nun zum Sport" Fußball-WM der Frauen: Ein großer Schritt nach vorne

Zum vierten Mal gewinnen die USA die Fußball-WM der Frauen. Was macht das Team so stark? Und wie wichtig war dieses Turnier, um den Sport voranzubringen?





Anna Dreher , Tim Brack , Vinzent-Vitus Leitgeb

Die USA haben zum insgesamt vierten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gewonnen - dank eines 2:0 im Finale gegen die Niederlande. Obwohl sie ihrer Favoriten-Rolle damit voll gerecht geworden sind, mussten sie in vielen Spielen stark kämpfen: Was macht das Team-USA im Moment also richtig und wodurch haben die anderen Nationalmannschaften doch zu ihm aufgeschlossen?

Das schätzen in der neuen Folge von "Und nun zum Sport" Anna Dreher und Tim Brack ein, die beide aus Frankreich über die Weltmeisterschaft berichtet haben. Außerdem sprechen sie über den Stellenwert des vergangenen Turniers für den Sport: War es der große Durchbruch, wie es auch Fifa-Präsident Gianni Infantino bezeichnet hat?

