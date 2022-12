Die Fußballnation verdaut das Scheitern in Katar und fragt sich, wie es für die sportliche Leitung der DFB-Elf weitergeht. Bleibt der Bundestrainer im Amt? Und was wird aus dem langjährigen Nationalelf-Manager?

Von Jonas Beckenkamp, Christof Kneer und Philipp Selldorf

Deutschland ist raus bei der WM, am vergangenen Wochenende hatte das Land Zeit, diese Erkenntnis zu verdauen. Während das Turnier in Katar ohne die DFB-Elf weiterläuft, geht es hierzulande um die Aufarbeitung des Scheiterns - und darin spielen vor allem zwei Figuren eine zentrale Rolle: Bundestrainer Hansi Flick und Nationalelf-Direktor Oliver Bierhoff. Ob es mit beiden weitergeht im deutschen Fußball, ist derzeit nicht sicher. Fest steht: Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf verlangt in naher Zukunft eine Analyse, und dann wird man sehen.

Weil wir bei "Und nun zum Sport" aber ungeduldig sind, wollen wir im SZ-Fußballtalk den Gesprächen ein wenig vorausgreifen und unsere eigenen Schlüsse ziehen. Moderator Jonas Beckenkamp und spricht diesmal mit den DFB-Experten Christof Kneer und Philipp Selldorf, die aus Doha von der WM berichten.

