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Podcast „Und nun zur WM“DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste: Da kommt Arbeit auf Kimmich zu

Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ

Der Auftaktsieg gegen Curaçao hat für gute Laune gesorgt – aber wo steht das deutsche Nationalteam wirklich? Auf wen kommt es jetzt an? Und was zeichnet die Elfenbeinküste fußballerisch aus?

Von Anna Dreher, Sebastian Fischer und Philipp Selldorf

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Der erste Teil der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist beendet und hat in den 24 von insgesamt 104 Spielen diverse Geschichten geliefert. Alle kennen jetzt Vozinha, den Torhüter der Kapverden, Cristiano Ronaldo ist nun der älteste Profi und Lionel Messi hat die meisten Tore bei einer Männer-WM geschossen – und den Eintrag für das bisher höchste Ergebnis dieses Turniers hat sich die deutsche Nationalmannschaft geschnappt.

Nach dem 7:1 gegen Curaçao geht es im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste, die mit einem 1:0 gegen Ecuador auch erfolgreich in die WM gestartet ist. Der Plan der Elfenbeinküste lautet: „Wir versuchen, die deutsche Mauer einzureißen.“ Was für ein Gegner wartet da also auf die DFB-Elf? Setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die gleiche Besetzung und gibt Nathaniel Brown weiter den Vorzug? Und was muss grundsätzlich besser werden? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit Sebastian Fischer und Philipp Selldorf, der aus den USA zugeschaltet ist.

Alle Folgen des Fußball-Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion erreichen Sie via podcast@sz.de.

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