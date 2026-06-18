Der erste Teil der Fußball -Weltmeisterschaft 2026 ist beendet und hat in den 24 von insgesamt 104 Spielen diverse Geschichten geliefert. Alle kennen jetzt Vozinha , den Torhüter der Kapverden, Cristiano Ronaldo ist nun der älteste Profi und Lionel Messi hat die meisten Tore bei einer Männer-WM geschossen – und den Eintrag für das bisher höchste Ergebnis dieses Turniers hat sich die deutsche Nationalmannschaft geschnappt.

Nach dem 7:1 gegen Curaçao geht es im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste, die mit einem 1:0 gegen Ecuador auch erfolgreich in die WM gestartet ist. Der Plan der Elfenbeinküste lautet: „Wir versuchen, die deutsche Mauer einzureißen.“ Was für ein Gegner wartet da also auf die DFB-Elf? Setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die gleiche Besetzung und gibt Nathaniel Brown weiter den Vorzug? Und was muss grundsätzlich besser werden? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit Sebastian Fischer und Philipp Selldorf, der aus den USA zugeschaltet ist.

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