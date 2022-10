Von Jonas Beckenkamp und Christoph Cadenbach

Es mag sich immer noch komisch anfühlen, aber in wenigen Wochen beginnt tatsächlich die Fußball-WM. Am 20. November geht's los in Katar - bei einem Turnier, das seit vielen Jahren höchst umstritten ist. Das Thema Menschenrechte spielt bei der Betrachtung des Ausrichterlandes eine gehörige Rolle, immer wieder gibt es Kritik am Vergabeprozess dieser WM, an den Zuständen auf den Baustellen vor Ort und am Umgang mit jenen Arbeitern, die im Wüstenstaat aus dem Nichts neue Stadien errichtet haben.

In dieser Ausgabe des Fußball-Talks "Und nun zum Sport" blickt Moderator Jonas Beckenkamp mit Investigativ-Reporter Christoph Cadenbach auf ein Geflecht im WM-Gastgeberland, das manche als moderne Sklaverei empfinden. Basierend auf Cadenbachs Reportage im SZ-Magazin vom 22. September 2022 erzählt der Podcast von der Situation einiger hinterbliebenen Nepalesen und Nepalesinnen. Aus diesem Land stammt ein Großteil der WM-Bauarbeiter - doch manche Eheleute, Väter und Freunde kehren im Sarg aus Katar heim.

Sie finden den Fußball-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps.

