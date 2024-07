Die Analysen zum deutschen Viertelfinal-Aus werden sicher noch etwas andauern, aber es gibt natürlich auch jetzt schon einiges zu besprechen: Wie fällt die Bilanz aus deutscher Sicht aus? Welche Fehler hat Nagelsmann gemacht und warum ist er trotzdem der richtige Bundestrainer? Und: Wie könnte die DFB-Elf der Zukunft aussehen? Viele Fragen also, aber zum Glück gibt’s im SZ-Fußballtalk „Und nun zum Sport“ wieder ausreichend Antworten. Moderator Jonas Beckenkamp blickt diesmal mit den EM-Experten Martin Schneider und Christof Kneer zurück auf die Handspiel-Debatte aus der Partie gegen Spanien, auf mögliche Fehler in der Aufstellung – und es geht auch um das, was kommt: Worauf man sich mit dieser Mannschaft in den kommenden Jahren freuen kann.

SZ Plus Deutsches EM-Aus : Julsi ist jetzt Staatsmann Zum Abschluss zeigt sich Julian Nagelsmann überwältigt von allem und appelliert an die Gemeinschaft im Land. Die Wucht seines Amtes hat der Bundestrainer endgültig begriffen – und doch beim 1:2 gegen Spanien noch mal einen Fehler wie ein Vereinstrainer gemacht. Von Christof Kneer

