Wer die vergangenen Wochen nicht in einer Höhle verbracht hat, dürfte diesen Namen längst kennen: Lennart Karl gilt derzeit als richtig große Attraktion beim FC Bayern. Und das, obwohl er nur 1,68 Meter misst und gerade mal 17 Jahre alt ist. Sein Spiel verspricht Spektakel, sein Auftritt wirkt selbstbewusst und seine Tore feiert er mit eindeutigen Gesten. Kurzum: An diesem Fußballer kommt man aktuell nicht vorbei.

Und deswegen ist es höchste Zeit, ihn im SZ-Fußballtalk „Und nun zum Sport“ näher zu betrachten. Was macht Lennart Karl so gut? Wo kommt er so plötzlich her und wie planen die Bayern mit ihm? Und an welche anderen kleinen Dribbler erinnert er? Fragen, die zurzeit in vielen Expertenrunden kursieren – und die auch Moderator Jonas Beckenkamp in der aktuellen Sendung den Experten Sebastian Leisgang und Philipp Schneider stellt. Sie liefern Antworten und können sogar Exklusives von Familie Karl aus Frammersbach verkünden.

