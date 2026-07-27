Jürgen Klopp stellte sich bei seiner Präsentation in Frankfurt Deutschland als Weltmeister vor – nach dem Motto: Wenn es so käme, wäre hierzulande vielleicht alles viel schöner! So optimistisch geht der neue Bundestrainer sein künftiges Amt im DFB an. Aber ob das klappt? Kann Klopp mit seiner Art wirklich all das in Bewegung bringen, was den deutschen Fußball zuletzt so erstarren ließ? Nach drei vermasselten Weltmeisterschaften gibt es jedenfalls einiges zu tun.
Und es gibt einiges zu besprechen, deshalb unternimmt in dieser Woche der SZ-Fußballtalk „Und nun zum Sport“ einen Rundumschlag in Sachen Klopp. Moderator Jonas Beckenkamp und seine Gäste wollen noch einmal einhaken im großen Hallo dieses Bundestrainers. Es geht um Fragen wie: Ist der aktuelle Klopp überhaupt noch derselbe, ewig pöhlende Kloppo wie früher? Und was ist von seiner Vorab-Mahnung in Sachen medialer Berichterstattung zu halten? Für Antworten sind zwei exzellente Klopp-Kenner zuständig, die Nationalelf-Experten Philipp Schneider und Martin Schneider.
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