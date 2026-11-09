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Podcast „Und nun zum Sport“DFB in der Nations League: Klopps Pläne mit Rückkehrer Füllkrug

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Der Bremer Stürmer trifft und trifft und bringt auch sonst manch vermisste Qualität mit ins Nationalteam. Was sich der Bundestrainer von ihm erhofft und was sich auf der Torhüterposition noch tun könnte.

Von Jonas Beckenkamp, Christof Kneer und Thomas Hürner

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Der vergangene Bundesliga-Spieltag verlief für zwei Bekanntheiten des deutschen Fußballs eher ungemütlich: Manuel Neuer zog sich beim Bayern-Sieg in Mainz einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu und Niclas Füllkrug verlor derweil mit Werder Bremen 0:1 in Stuttgart. Während der Torwart Neuer nun vermutlich bis ins neue Jahr hinein ausfällt, darf der Angreifer Füllkrug sich immerhin über seine Rückkehr ins Nationalteam freuen, denn: Er wurde für die Nations-League-Spiele am Freitag gegen Serbien und am Montag gegen die Niederlande nominiert.

Bundestrainer Jürgen Klopp will sich diesen 33-jährigen Stürmer also noch mal anschauen, denn Tore kann bekanntlich jeder Coach gebrauchen – und auch sonst verrät Klopps Kader einiges über seine Planungen in der nahen Zukunft. Wie diese beim DFB-Team mit Füllkrug und einigen anderen interessanten Figuren aussehen könnte, darum geht es in dieser Folge von „Und nun zum Sport“, dem SZ-Fußballtalk. Diesmal zu Gast: Thomas Hürner und Christof Kneer, die nicht über Füllkrugs Qualitäten sprechen, sondern auch über weitere deutsche Offensivkräfte.

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