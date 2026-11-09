Der vergangene Bundesliga-Spieltag verlief für zwei Bekanntheiten des deutschen Fußballs eher ungemütlich: Manuel Neuer zog sich beim Bayern-Sieg in Mainz einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu und Niclas Füllkrug verlor derweil mit Werder Bremen 0:1 in Stuttgart. Während der Torwart Neuer nun vermutlich bis ins neue Jahr hinein ausfällt, darf der Angreifer Füllkrug sich immerhin über seine Rückkehr ins Nationalteam freuen, denn: Er wurde für die Nations-League-Spiele am Freitag gegen Serbien und am Montag gegen die Niederlande nominiert.
Bundestrainer Jürgen Klopp will sich diesen 33-jährigen Stürmer also noch mal anschauen, denn Tore kann bekanntlich jeder Coach gebrauchen – und auch sonst verrät Klopps Kader einiges über seine Planungen in der nahen Zukunft. Wie diese beim DFB-Team mit Füllkrug und einigen anderen interessanten Figuren aussehen könnte, darum geht es in dieser Folge von „Und nun zum Sport“, dem SZ-Fußballtalk. Diesmal zu Gast: Thomas Hürner und Christof Kneer, die nicht über Füllkrugs Qualitäten sprechen, sondern auch über weitere deutsche Offensivkräfte.
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