Die Klubs aus dem Norden der Bundesliga blicken auf ein sehr unterschiedliches Wochenende zurück. Der Hamburger Sportverein ist nach einem 2:1 gegen Heidenheim endlich richtig drin in Liga eins, Werder Bremen wirkt dagegen nach einem 0:3 gegen Freiburg angeknackst. Und jetzt reist man am Freitag auch noch zu den Bayern.

Gestartet sind Hamburg und Bremen in diese Saison insgesamt recht holprig und trotzdem tragen beide Klubs interessante Geschichten in sich. Die Sehnsucht nach Kontinuität in der Hansestadt und der große Umbau mit Trainer Horst Steffen bei Werder – das sind ideale Themen für den SZ-Fußballtalk „Und nun zum Sport“. Die bespricht Moderator Jonas Beckenkamp diesmal mit einem stadionerprobten Experten des Bundesligabetriebs, dem Süddeutsche-Zeitung-Reporter Thomas Hürner.

