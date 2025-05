Wer kein Herz aus Backstein hat, bekam bei diesen Szenen zumindest etwas Gänsehaut: In Köln lagen sich am Sonntag Zehntausende im Stadion in den Armen und sangen mit der Mannschaft des heimischen Effzeh Lieder bei der Aufstiegsfeier. Köln ist als Meister der 2. Liga zurück in der Bundesliga, begleitet werden sie vom HSV, der letztlich Zweiter wurde. Und feiern durfte man auch in Elversberg, bei einem kleinen Klub aus dem Saarland, der es jetzt in die Relegation gegen Heidenheim schaffte.