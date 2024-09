„Was das für uns bedeutet, dass wir nun oben stehen? Nix, absolut nix!“ So klingt also der Trainer des aktuellen Bundesliga-Tabellenführers. Frank Schmidt sprach diese Worte auf der offiziellen Pressekonferenz nach dem 4:0 seiner Heidenheimer gegen Augsburg am Sonntag. Und wer sich jetzt fragt: Nanu, Heidenheim? Dem geht’s wie vielen, denn auch wenn erst zwei Spieltage absolviert sind, Platz eins für den kleinen FCH dürften die wenigsten auf ihrer Bingokarte gehabt haben.