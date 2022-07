Von Jonas Beckenkamp, Anna Dreher und Karolin Kipper

Die Fußball-EM in England ist in etwa zur Hälfte rum, in dieser Woche steigen die Viertelfinals - und die deutsche Mannschaft spielt bislang richtig gut mit. In der Vorrunde gab es drei Siege gegen Dänemark, Spanien und Finnland, die allesamt zur Fernsehprimetime übertragen wurden und wer eingeschaltet hat, wurde bestens unterhalten, denn: Dieses Team hat tatsächlich viele überrascht.

Plötzlich kennt Deutschland Spielerinnen wie Klara Bühl, Alex Popp oder Giulia Gwinn und alle fragen sich: ist das schon das nächste große Fußballding? Und was macht diese Generation von Spielerinnen so gut?

Um diese und andere Fragen geht es in dieser Ausgabe von "Und nun zum Sport" - Moderator Jonas Beckenkamp spricht mit EM-Korrespondentin Anna Dreher, die aus London zugeschaltet ist und Karolin Kipper über die Auftritte der deutschen Frauen.

