Chloe Kelly, diesen Namen kennen nun wirklich alle, die in den vergangenen Wochen die Fußball-EM verfolgt haben. Wieder einmal war sie die entscheidende Spielerin bei den Engländerinnen, ihr verwandelter Elfer im Shootout gegen Spanien machte England erneut zum Europameister. Und was gibt es nicht alles zu erzählen über dieses Finale von Basel, das sicher noch lange in den Köpfen und Herzen der Beteiligten hängen bleiben wird.