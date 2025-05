Am Sonntagabend sendete er gleich mehrere Gesangsnummern über seine Social-Media-Kanäle, denn für ihn ist so ein Titelgewinn ja wirklich was Besonderes. Die insgesamt 34. Meisterschaft der Klubgeschichte bedeutete für Kane eine Premiere: Es ist sein erster Titel überhaupt.

Kane und die Bayern haben Leverkusen die Schale also wieder entrissen, am kommenden Samstag bekommen die Münchner sie dann auch überreicht – und soll auch bei „Und nun zum Sport“ diese Leistung Würdigung erfahren. In dieser Ausgabe betrachtet Moderator Jonas Beckenkamp im SZ-Fußballtalk den Weg der Münchner zu einer Meisterschaft, die der Rekordmeister quasi zwischen Sofa und Wirtshausbesuch feierte. Um das ganze gebührend einzuordnen, sind die Bayern-Reporter Sebastian Fischer und Philipp Schneider zu Gast.

