Zum Hauptinhalt springen

Podcast „Und nun zum Sport“Meister FC Bayern: der ehrlichste Titel – oder der einfachste?

Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ.de

Die Bayern dominieren die Liga und die Konkurrenz ist wieder mal chancenlos. Wie sehr erinnert der Erfolg an die Guardiola-Jahre? Wer tut sich als Spieler der Saison hervor und wie bedeutsam ist der Torrekord des Teams?

Von Jonas Beckenkamp, Sebastian Fischer und Philipp Selldorf

Auch wenn es in München ziemlich ruhig blieb am Sonntagabend: Der FC Bayern ist wieder Deutscher Meister – und das zum 35. Mal in seiner Vereinsgeschichte. Und während anderswo möglicherweise die Feierlichkeiten bis in die Woche hinein andauern würden, konzentrieren sich die Spieler beim Rekordmeister schon auf die nächsten Aufgaben. DFB-Pokal, Champions League, die Aussicht auf das Triple erfordert Konzentration und Mäßigung. So haben es die Beteiligten selbst erklärt – aber natürlich gilt es, bei „Und nun zum Sport“ diesen Triumph des Kompany-Fußballs zu würdigen.

Moderator Jonas Beckenkamp ordnet dieses Mal mit Gästen die Besonderheit aktuellsten Titelgewinns ein. Die Experten Sebastian Fischer und Philipp Selldorf entwickeln ein paar Thesen zu den vergangenen Monaten und zum Leistungsstand im Rest der Liga, der mit diesen Bayern im Grunde nicht mehr mithalten kann. Und der Talk findet einen klaren Kandidaten für den Bayern-Spieler der Saison!

MeinungMeisterschaft des FC Bayern
:Diesmal hat die Bundesliga eine Ausrede für die Bayern-Dominanz

SZ PlusKommentar von Sebastian Fischer

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite