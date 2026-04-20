Auch wenn es in München ziemlich ruhig blieb am Sonntagabend: Der FC Bayern ist wieder Deutscher Meister – und das zum 35. Mal in seiner Vereinsgeschichte. Und während anderswo möglicherweise die Feierlichkeiten bis in die Woche hinein andauern würden, konzentrieren sich die Spieler beim Rekordmeister schon auf die nächsten Aufgaben. DFB-Pokal, Champions League, die Aussicht auf das Triple erfordert Konzentration und Mäßigung. So haben es die Beteiligten selbst erklärt – aber natürlich gilt es, bei „Und nun zum Sport“ diesen Triumph des Kompany-Fußballs zu würdigen.
Moderator Jonas Beckenkamp ordnet dieses Mal mit Gästen die Besonderheit aktuellsten Titelgewinns ein. Die Experten Sebastian Fischer und Philipp Selldorf entwickeln ein paar Thesen zu den vergangenen Monaten und zum Leistungsstand im Rest der Liga, der mit diesen Bayern im Grunde nicht mehr mithalten kann. Und der Talk findet einen klaren Kandidaten für den Bayern-Spieler der Saison!
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