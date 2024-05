Es ist eine entscheidende Woche für den FC Bayern, im Grunde sogar die entscheidendste der ganzen Saison: Am Mittwoch steigt das Rückspiel im Halbfinale der Champions League bei Real Madrid. Nach dem 2:2 in München startet alles noch einmal bei Null - es muss ein Sieg her, um ins Finale nach London zu gelangen. Mal schnell in Madrid gewinnen, das ist natürlich nicht so leicht. Zumal die Bayern ja auch noch andere Fragen plagen: Zum Beispiel jene, wer künftig Trainer beim Rekordmeister wird.