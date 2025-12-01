Tore machen und in Madrid bestehen, so wünschte es sich Christian Wück am vergangenen Freitag auf einer Pressekonferenz. Auf der sprach der Bundestrainer nach dem 0:0 der deutschen Fußballerinnen im Final-Hinspiel der Nations League gegen Spanien auch über eines der größten Probleme seiner Elf: Ihr fehlt weiterhin die Effizienz, um noch gefährlicher zu sein. Trotzdem gab es nach dieser Partie in Kaiserslautern auch Positives zu berichten.
Die DFB-Frauen können mittlerweile mit den Weltmeisterinnen aus Spanien mithalten, sie haben sich spielerisch verbessert und hoffen weiter auf einen Titelgewinn – es wäre der erste seit Olympiagold 2016. Am Dienstag wird darüber im Rückspiel entschieden und bevor es so weit ist, gibt es bei „Und nun zum Sport“ einiges zu besprechen. Zum SZ-Fußballtalk mit Fragen zu Schwachstellen, Perspektiven und Personaldebatten im Nationalteam lädt diesmal Moderator Jonas Beckenkamp, dem Anna Dreher und Frank Hellmann aus Madrid zugeschaltet sind.
