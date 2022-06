Gute Momente gegen England, Lethargie in Ungarn: Knapp fünf Monate vor WM-Start wirkt vieles unfertig in Flicks Team - dabei weiß der Bundestrainer eigentlich, was zu tun ist.

Von Jonas Beckenkamp, Christof Kneer und Philipp Selldorf

Die deutsche Nationalelf steckt mittendrin in der Nations League, nach drei Spielen in diesem Wettbewerb ist sie noch ungeschlagen - das Problem ist nur: sie hat gleichzeitig noch kein Spiel gewonnen. Und so bleiben wesentliche Fragen in diesem WM-Jahr bisher unbeantwortet. Man wüsste zum Beispiel ja gerne: Wie gut sind die Jungs von Trainer Hansi Flick denn wirklich? Oder: Wer schießt die Tore in dieser Elf?

Ein paar Indizien haben die Partien gegen Italien, England und Ungarn aber durchaus geliefert. Um sie geht es knapp fünf Monate vor der WM in der neuen Ausgabe des Fußball-Talks "Und nun zum Sport" - zu Gast bei Moderator Jonas Beckenkamp ist diesmal die geballte DFB-Kompetenz des Hauses: Philipp Selldorf, der zuletzt in Budapest live beim Länderspiel dabei war, und SZ-Fußballchef Christof Kneer.

