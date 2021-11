Von Martin Schneider, Jonas Beckenkamp und Christof Kneer

Aus einem interessanten Bundesliga-Wochenende richtet sich der Blick auf die deutsche Nationalelf - denn am Donnerstag trifft der DFB in der WM-Qualifikation auf Liechtenstein. Und ehe jetzt jemand raunt, ja mei Liechtenstein, das werden sie schon irgendwie gewinnen, sei darauf verwiesen: Es gibt durchaus etwas zu erzählen zu diesem und dem drauffolgenden Spiel in Armenien. Bundestrainer Hansi Flick hat mit seiner Kader-Nominierung einige Fingerzeige für die Zukunft geliefert - und um die geht es in dieser Folge von "Und nun zum Sport".

Moderator Jonas Beckenkamp spricht diesmal mit Christof Kneer sowie Martin Schneider über Umbauten der DFB-Elf, den Einfluss des FC Bayern auf Flicks Team und die offizielle Verabschiedung von Joachim Löw.

Fußball-Bundesliga, Champions-League, Sportpolitik bei Fifa und DFB: "Und nun zum Sport", der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung, gibt Einblicke in das wichtigste Fußball-Thema der Woche. Jeden Montag diskutieren SZ-Sportredakteure die Hintergründe der aktuellen Ereignisse. Sie finden den Fußball-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps.

Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts via podcast@sz.de.