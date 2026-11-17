Der Bundestrainer schwärmte, am Montagabend am ARD-Mikro wirkte er geradezu begeistert von seiner Mannschaft – und das zurecht. Mit einem 5:0 gegen die Niederlande zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase hatten wohl die wenigsten gerechnet. Jürgen Klopp scheint also wirklich etwas bewirkt zu haben im Nationalteam, das Viertelfinale ist erreicht. Und dieses Spiel war, wenn man euphorisch sein will, vielleicht sogar der echte Beginn der Ära Klopp – denn plötzlich schaut man dem Nationalteam wieder gerne zu.