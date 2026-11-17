Der Bundestrainer schwärmte, am Montagabend am ARD-Mikro wirkte er geradezu begeistert von seiner Mannschaft – und das zurecht. Mit einem 5:0 gegen die Niederlande zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase hatten wohl die wenigsten gerechnet. Jürgen Klopp scheint also wirklich etwas bewirkt zu haben im Nationalteam, das Viertelfinale ist erreicht. Und dieses Spiel war, wenn man euphorisch sein will, vielleicht sogar der echte Beginn der Ära Klopp – denn plötzlich schaut man dem Nationalteam wieder gerne zu.
Wie es zu dieser Leistungsexplosion kam, welche Kniffe der Bundestrainer bei seinen Spielern angewendet hat und wie nun die Bilanz dieses Jahres beim DFB aussieht, das behandelt diese Woche der SZ-Fußballtalk „Und nun zum Sport“. Moderator Jonas Beckenkamp spricht mit den Kollegen Philipp Schneider und Christof Kneer, die bei den Spielen in Belgrad und Berlin vor Ort waren, über eine neu inspirierte Nationalmannschaft – und über Jürgen Klopps Suche nach geeigneten Spielern für seinen Weg.
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