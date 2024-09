Es geht wieder los im Europapokal, die Champions League startet in dieser Woche gleich mit fünf deutschen Klubs. Neben den Bayern versuchen noch Leverkusen, Stuttgart, Dortmund und Leipzig ihr Glück – und das in einem neuen XXL-Modus. Denn: Die Königsklasse findet nun bis zum Achtelfinale in einem modernisierten Liga-Format statt. Wie das funktioniert, wer da plötzlich alles mitmischt und wer nicht, ist diesmal Thema bei „Und nun zum Sport“, dem SZ-Fußballtalk.