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Podcast „Und nun zum Sport“Die Bundesliga im Rückblick: Wer hat überrascht, wer hat enttäuscht?

Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ.de

Was waren die herausragenden Leistungen dieser Spielzeit? Wer ist besonders zu loben? Und warum muss ein Freiburger Abwehrmann unbedingt mit zur WM? Fußballfragen zum Saisonende im Talk.

Von Jonas Beckenkamp, Martin Schneider und Philipp Selldorf

Die Bundesliga-Saison ist rum und bevor jetzt jemand den Blues kriegt, weil nun samstags Fußballflaute herrscht: So schlimm wird es nicht, denn es geht ja weiter. Europa League, Pokalfinale, Champions-League-Finale und dann ist auch schon WM. Aber Zeit für ein kleines Fazit sollte schon sein. Also: Was bleibt von der erneuten Bayern-Meisterschaft? Wer hat dieses Jahr enttäuscht, wer hat alle überrascht und welche Figuren aus der zweiten Reihe haben diese Spielzeit geprägt?

Hervorragende Fragen für einen kleinen Saison-Rückblick bei „Und nun zum Sport“, dem SZ-Fußballtalk. Moderator Jonas Beckenkamp galoppiert diesmal mit den Experten Martin Schneider und Philipp Selldorf durch eine Spielzeit, die einiges zu bieten hatte. Und an deren Ende mancher so gut in Form ist, dass er dringend ins Nationalteam gehört!

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Von Martin Schneider

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

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