Die Bundesliga-Saison ist rum und bevor jetzt jemand den Blues kriegt, weil nun samstags Fußballflaute herrscht: So schlimm wird es nicht, denn es geht ja weiter. Europa League, Pokalfinale, Champions-League-Finale und dann ist auch schon WM. Aber Zeit für ein kleines Fazit sollte schon sein. Also: Was bleibt von der erneuten Bayern-Meisterschaft? Wer hat dieses Jahr enttäuscht, wer hat alle überrascht und welche Figuren aus der zweiten Reihe haben diese Spielzeit geprägt?
Hervorragende Fragen für einen kleinen Saison-Rückblick bei „Und nun zum Sport“, dem SZ-Fußballtalk. Moderator Jonas Beckenkamp galoppiert diesmal mit den Experten Martin Schneider und Philipp Selldorf durch eine Spielzeit, die einiges zu bieten hatte. Und an deren Ende mancher so gut in Form ist, dass er dringend ins Nationalteam gehört!
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