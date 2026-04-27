Ein großer Fußballabend steht bevor an diesem Dienstag, die Bayern treffen in Paris auf PSG, den Titelverteidiger der Champions League. Und eines ist klar: Es wird sehr wahrscheinlich wieder ein Spektakel, das viele Geschichten produziert. Aber schon vorab gibt es reihenweise Fragen zu klären: Wie könnte dieser Partie taktisch verlaufen? Was sind die prägenden Duelle dieses Halbfinal-Hinspiels? Und wer steht für die Münchner überhaupt als Trainer an der Seitenlinie?
Zeit für Antworten bei „Und nun zum Sport“, dem Fußballtalk der SZ, wo Moderator Jonas Beckenkamp in dieser Ausgabe alle Details dieser Begegnung beleuchtet. Die Experten Philipp Schneider und Stefan Galler diskutieren mit ihm entscheidende Faktoren auf dem Feld, die personelle Lage beider Klubs und die Entwicklung von PSG weg von all den Stars und hin zu einer funktionierenden Elf.
FC Bayern in Mainz:Aufholjagd auf Knopfdruck
Nachdem der FC Bayern in Mainz zur Pause 0:3 zurückliegt, kommen die Stammspieler und die Wende: Der 4:3-Erfolg gibt noch eine Prise mehr Selbstbewusstsein für den Champions-League-Höhepunkt bei Paris Saint-Germain.
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