Podcast „Und nun zum Sport“Stefan Kuntz und der HSV: „Das ist eine absolute Katastrophe“

Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. (Foto: SZ.de)

Stefan Kuntz, dem ehemaligen Sportvorstand des HSV, wird schwerwiegendes Fehlverhalten im Umgang mit Mitarbeiterinnen des Klubs vorgeworfen. Was hat es damit auf sich? Was sagt dieser Fall über die Fußballbranche aus?

Von Anna Dreher, Thomas Hürner und Ralf Wiegand

Am 2. Januar trennte sich der Hamburger SV von Sportvorstand Stefan Kuntz. Unerwartet, hatte zuletzt doch die Vertragsverlängerung bevorgestanden, nachdem der 63-Jährige erfolgreich gearbeitet hat. Allein die Rückkehr in die Bundesliga nach sieben Jahren steht dafür. Die Trennung sei aus privaten familiären Gründen erfolgt, hieß es. Doch dann kamen Vorwürfe angeblicher sexueller Belästigung auf. Und nun stellt sich die Frage, ob der HSV Schauplatz des ersten großen „Me Too“-Falls im deutschen Profifußball wird.

Moderatorin Anna Dreher bespricht in der neuen Folge von „Und nun zum Sport“ Hintergründe zu einem komplexen Fall, der eigentlich hatte geheim bleiben sollen, mit dem Ressortleiter des Investigativ-Ressorts Ralf Wiegand und Thomas Hürner, Nord-Korrespondent der Sport-Redaktion. Beide haben sich intensiv damit beschäftigt und für ihre Recherche auch mit Kuntz selbst gesprochen.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

ExklusivHSV und Stefan Kuntz
:Zwei Wahrheiten

Es sollte nie öffentlich werden, dass Stefan Kuntz sein Amt als Vorstand des Hamburger SV verloren hat, weil Vorwürfe wegen angeblicher sexueller Belästigung gegen ihn erhoben wurden. Aber die geheime Untersuchung blieb nicht geheim. Jetzt wehrt er sich.

SZ PlusVon Thomas Hürner und Ralf Wiegand

