Von Anna Dreher, Johannes Knuth und Volker Kreisl

Europameisterschaften in neun Sportarten, über elf Tage verteilt in München, mit vielen Zuschauern auf den Tribünen, toller Atmosphäre und spannenden Wettkämpfen - die European Championships haben eine Euphorie entfacht, die gezeigt hat, wie gut dieses Format ankommt. Weniger aufgebläht, ehrlicher, nahbarer. Und während die deutschen Athletinnen und Athleten sowie die Verantwortlichen in Verbänden nach den 26 Gold-, 20 Silber und 14 Bronzemedaillen nun vor allem auf die sportlich zu ziehenden Schlüsse blicken, hoffen andere auf Olympische Spiele in Deutschland. Aber lässt sich die Begeisterung für die Championships wirklich übertragen auf Olympia mit den so viel größeren Dimensionen - nachdem die vergangenen sieben Bewerbungs-Anläufe alle gescheitert sind?

Darüber sowie über besondere Momente während der European Championships und strukturelle Defizite mancher Sportart hinter dem frischen Medaillenglanz spricht Moderatorin Anna Dreher in dieser Folge von "Und nun zum Sport" mit Leichtathletik-Experte Johannes Knuth und Turn-Experte Volker Kreisl, die beide die vergangenen zwei Wochen von den Europameisterschaften berichtet haben.

