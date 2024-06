Was macht einen Sportler zum Champion? Was heißt das für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft? Wie viel Druck verspürt sie wohl beim kommenden Turnier im eigenen Land – und kann dieser Druck auch etwas Positives sein? Unter anderem das waren am 31. Mai die Fragen im „Stadion der Träume“, im ehemaligen Münchner Gasteig (heute: Fat Cat) am Rosenheimer Platz in München. Dort spricht die SZ-Sportredaktion im Rahmen des EM-Kulturprogramms mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Sport derzeit jede Woche über den Fußball im engeren und im weiteren Sinne.