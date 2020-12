Schalker Kriserl: Wie konnte es so weit kommen?

Nur noch fünf Spiele, dann könnte Schalke 04 den ewigen Negativrekord von Tasmania Berlin in der Bundesliga egalisieren. Der Niedergang des Klubs hat viele Facetten.

Von Milan Pavlovic, Philipp Selldorf und Jonas Beckenkamp

Es wird immer enger auf Schalke, die Serie von sieglosen Spielen hält weiter an. Mittlerweile haben die Königsblauen seit 26 Partien nicht mehr gewonnen in der Bundesliga - und es fehlen nur noch fünf verpasste Erfolge bis zum Rekord von Tasmania Berlin. Die Berliner schafften es in der Saison 1965/66, insgesamt 31 Mal hintereinander nicht zu gewinnen.

Woran liegt es bei Schalke, diesem eigentlich so stolzen Klub mit seinen tausenden Fans in der ganzen Republik? Welche falschen Entscheidungen haben dem Verein dieses Schlamassel eingebrockt und was kann der Trainer Manuel Baum jetzt noch bewirken, wo es vor Weihnachten gegen schlagbare Gegner geht?

Das und viele historische Anekdoten gibt es diesmal bei "Und nun zum Sport", wo Philipp Selldorf und Milan Pavlovic bei Moderator Jonas Beckenkamp zu Gast sind.

