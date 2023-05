Halbfinals der Champions League: Und am Ende doch wieder Real?

Die Madrilenen und ihr Sieger-Mythos - dieses Rätsel kann auch im Rückspiel gegen City entscheidend sein. Doch auch Inter Mailand ist auf einem erstaunlichen Weg. Alles zum Showdown in der Königsklasse.

Von Jonas Beckenkamp, Sebastian Fischer und Thomas Hürner

Die deutschen Klubs sind raus, aber auch ohne sie stehen in der Champions League noch weitreichende Entscheidungen an: Im Halbfinale kommt es diese Woche zu den Rückspielen zwischen den beiden Mailänder Klubs Milan und Inter - sowie zwischen ManCity und Real Madrid. Inter gewann das erste sogenannte "Euroderby" 2:0, in Madrid kam es beim Duell Ancelotti gegen Guardiola zu einem 1:1.

Da lohnt sich zum Endspurt in diesem Wettbewerb ein näherer Klick auf die Kräfteverhältnisse und die einzelnen Teams - und deshalb begrüßt Moderator Jonas Beckenkamp diesmal beim SZ-Fußballtalk "Und nun zum Sport" zwei Gäste mit Königsklassen-Erfahrung: Sebastian Fischer und Thomas Hürner geben ihre Einschätzungen zu den vier verbleibenden Klubs im Wettbewerb ab. Und sie erklären, warum der FC Bayern vielleicht doch irgendwie in diese Runde gehört.

Fußball-Bundesliga, Champions-League, Sportpolitik bei Fifa und DFB: "Und nun zum Sport", der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung, gibt Einblicke in das wichtigste Fußball-Thema der Woche. Jeden Montag diskutieren SZ-Sportredakteure die Hintergründe der aktuellen Ereignisse.

